Incorporation des céréales locales dans le pain : les boulangers appellent l'Etat à mettre la main dans la pate

La souveraineté alimentaire loin d'être un simple leitmotiv est en train d'emprunter toutes les voies des différents secteurs du pays. Le tissu industriel du Sénégal dans sa mosaïque entend participer à cette souveraineté alimentaire inscrite en grandes lignes dans le "Projet". C'est dans cette optique que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal entend s'impliquer largement dans l'économie nationale. Dans une logique "d'économie patriotique", la FNBS forte d'un effectif de 2521 unités de boulangerie au Sénégal avec une production de 10 millions de baguettes par jour (d'après une étude diagnostique de la filière datant d'octobre 2022) s'emploie à jouer pleinement son rôle dans le rayonnement de l'économie sénégalaise.



En produisant du pain à base de céréales locales, c'est la balance commerciale du Sénégal qui s'en mieux porterait. C'est une conviction partagée par les boulangers. Et ces derniers de renseigner d'avance que "le Sénégal importe près de 900 000 tonnes de blé par an, pour 217 milliards de FCFA". Un déséquilibre qui de l'avis général des acteurs du secteurs expose l'économie du pays à des fluctuations des prix internationaux et aux perturbations d'approvisionnement. Comme c'était le cas pendant la guerre russo-ukrainienne.



En revanche, pour faire de l'incorporation des céréales locales dans la productions de pain, il est impératif d'élaborer un cadre réglementaire portant modification du décret 79 655 bis. Cette modification porte sur l'incorporation obligatoire d'un pourcentage minimum de céréales et légumineuses locales dans la production de farine de boulangerie. De plus, il est demandé à l'Etat de réformer la fiscalité sur les farines de céréales locales. Cette distorsion fiscale est en rapport avec la farine de blé qui est à 0% de TVA.



Tout au plus, dans le but de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal, "il est impératif de promouvoir l'incorporation des céréales locales dans la production de la baguette de pain et des viennoiseries".



Désormais, les boulangers du Sénégal entendent produire du pain à base de céréales locales. Réputé riche, le pain à base de céréales comme l'a souligné Amadou Gaye, président de la FNS est " même une solution à la malnutrition": Ce nouveau type de pain d'après ses promoteurs est plein de vertu. Par exemple renseigne, un document de la FNS "il est bon pour réguler le transit intestinal, pour lutter contre la constipation, maintenir l'équilibre de la flore intestinal et du système immunitaire etc".



Dans le but de concrétiser ses idées, la FNBS propose à l'Etat un mécanisme de financement. Par exemple des prêts à taux réduit, des subventions, pour l'installation de minoteries qui proposent aux boulangers des farines prêtes à l'emploi.