Infanticide à Pikine Nord,Coumba Yade raconte l’horreur : «j’ai saisi un couteau de cuisine…. »

La femme qui a mortellement poignardé son bébé de 3 mois, a vécu, pour la deuxième fois, la reconstitution de son meurtre , après une première fois mardi dernier. Conduite par les éléments de la Police à sa demeure à Pikine-Nord où le drame a eu lieu, Coumba Yade revient dans les détails sur les faits.



Coumba Yade, qui s'en était prise à son mari qu'elle soupçonnait d'entretenir une relation amoureuse avec sa sœur, explique qu'elle ne pouvait plus se retenir : «J’ai alors saisi un couteau de cuisine en bois pour poignarder mon bébé à hauteur de la cage thoracique», a-t-elle raconté, devant toute sa famille.



Ce jour-là, lundi 13 Août, Coumba Yade, soupçonnait son mari d’être accompagné de sa sœur avec qui elle le jalouse. Interrogé, son mari dément de toutes ses forces le motif avancé par sa femme.

Coumba Yade sera déféré au Parquet aujourd’hui, 17 Août 2018, informe "L'observateur".



Pour rappel, Coumba Yade avait grièvement poignardé son bébé de 3 mois. Atteint à la cage thoracique, le nourrisson décède au cours de son évacuation. La police de Pikine qui a été mise au parfum, procéda à son arrestation. La thèse de la folie a été avancée par sa famille, qui souligne que lorsqu'elle est en colère, elle est en proie à des problème psychiques et n'est plus capable de discernement.