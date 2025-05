Infanticide présumé à Dakar : une veuve accusée d’avoir tué son nouveau-né

Poursuivie pour infanticide, M. D., une veuve déjà mère d’un enfant, a comparu devant la chambre criminelle de Dakar. Elle est soupçonnée d’avoir étranglé son nouveau-né, une fillette, après un accouchement clandestin. À la barre, l’accusée a nié les faits, affirmant que « l’enfant était mort-né. »



À en croire la mise en cause, la nuit des faits, elle a contacté sa mère, F. D., pour l’informer qu’elle souffrait de violents maux de ventre. « Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas marcher. Je suis allée chercher un taxi. À mon retour, je l’ai trouvée allongée sur un matelas, l’enfant entre les jambes, inerte », a témoigné la mère de l’accusée.



Selon Témoin qui donne l’information, la prévenue a reconnu avoir dissimulé sa grossesse à sa mère, mais a assuré que son compagnon en avait été informé dès les premiers mois. Elle a affirmé avoir accouché seule, puis coupé le cordon ombilical sans assistance. « L’enfant ne bougeait pas. Elle était morte-née », a-t-elle déclaré.



L’amant de M. D., B. Diallo, a confirmé avoir été mis au courant de la grossesse, tout en précisant qu’il était malade et hors de Dakar au moment des faits. Il dit n’avoir appris la mort de l’enfant que plusieurs semaines plus tard. Le procureur a qualifié l’acte de crime délibéré. Il a requis dix (10) ans de réclusion criminelle à l’encontre de M. D.



Le tribunal rendra son verdict le 17 juin prochain.