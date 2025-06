Le Rwanda annonce quitter la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Après le 26e sommet de l'organisation ce samedi 7 juin à Malabo. Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu en assurer la présidence tournante et déclare déplorer « l'instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo, avec le soutien de certains États membres ».



La Conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) a prolongé samedi d'une année supplémentaire la présidence du président de Guinée équatoriale sur fond de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.



La décision a été prise au terme de la 26e session ordinaire de la CEEAC tenue samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de sept chefs d'État des onze États membres. « La Conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence en exercice tournante de la communauté à la République du Rwanda et a par conséquent décidé de maintenir Son Excellence [Teodoro] Obiang Nguema Mbasogo comme président en exercice de la communauté pour une durée supplémentaire d'une année », a indiqué le communiqué final du sommet.



Selon un commissaire, cité par l'AFP, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Le Rwanda dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEEAC et pointe « l’échec de l’organisation à faire respecter ses propres règles ».