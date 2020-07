Injures de Cissé Lo : le Bureau de l’Assemblée nationale condamne "le comportement inqualifiable" du député

Le Bureau de l’Assemblée nationale condamne, avec la dernière énergie, le comportement « inqualifiable » du député Moustapha Cissé Lo, qui a proféré des insanités à l’endroit de ses deux désormais ex- camardes de parti de l’Alliance pour la République (Apr) Farba Ngom et Yakham Baye. Il informe qu'ils « se démarque de ses méthodes et de ses choix langagiers, totalement en porte-à-faux avec la lettre et l’esprit de la loi, notamment du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale », dans un communiqué .



« Un Député, de surcroît 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, s’est exprimé, une fois de plus, dans les médias et les réseaux sociaux, dans un salmigondis d’insanités, d’injures publiques, de diffusion de fausses nouvelles et de diffamations », a soutenu le Bureau de l’Assemblée nationale, d’entrée.



Selon ces députés, « L’extrême gravité des faits est d’autant plus intolérable que Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19 et de ses conséquences, s’évertue à dérouler le Programme de Résilience économique et sociale ».



Ils sont d’avis que cette nouvelle sorite de Cissé Lô a bousculé les horizons de l’indécence et de l’innommable. Pis, « les enjeux touchent à la crédibilité des Institutions, à l’honneur de hauts responsables de l’Etat et à celui de citoyens », se désolent-ils.



Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale souligne qu’il appartient à la République et à ceux qui ont subi de graves préjudices, de saisir les juridictions compétentes, pour que force reste à la loi et qu’il soit radicalement et définitivement mis un terme à de pareilles outrances.



« Le Sénégal des valeurs éternelles doit s’imposer, avec toute la fermeté requise, à ceux-là qui ont délibérément choisi d’être fossoyeurs, dans l’unique but de sauvegarder des intérêts étriqués, au détriment des objectifs prioritaires de notre pays et des aspirations légitimes de ses populations », renseigne la même source.



Soulignant que « Quand les bases de l’Etat de droit sont menacées, il convient de les protéger et de les préserver sans hésitation aucune, pour garantir la pérennité de la paix civile et la stabilité de notre pays ».