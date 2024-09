Inondations à Dakar : Cheikh Tidiane Dièye en visite dans les quartiers touchés ce jeudi

Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar hier mercredi dans la soirée, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, effectuera une visite dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise ce jeudi matin. Ce, dans le but d’évaluer la situation et d'apporter un soutien direct aux populations touchées. L’annonce a été faite par le ministre lui-même sur sa page Facebook.



Ces pluies ont provoqué des inondations dans certaines zones de la capitale ainsi que dans d'autres régions du Sénégal : « Je me tiens à vos côtés pour faire face ensemble », a déclaré le ministre.



Ce dernier sera accompagné d’équipes opérationnelles, en coordination avec les sapeurs-pompiers, les maires et les acteurs communautaires. Cheikh Tidiane Dieye a assuré que « des mesures concrètes sont en cours pour alléger les souffrances des populations affectées. » Parmi ces mesures, la distribution de motopompes pour accélérer le drainage des eaux dans les maisons et quartiers inondés.



Le ministre a appelé à la prudence, soulignant que les pluies devraient se poursuivre dans les prochaines heures. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à rester aux côtés des populations, avec des équipes mobilisées sur le terrain pour répondre aux urgences et renforcer les dispositifs de secours.