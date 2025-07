Sénégal–Mauritanie : Dakar dément toute mesure de représailles contre les ressortissants mauritaniens

Face aux récentes rumeurs faisant état de mesures discriminatoires prises à l’encontre des citoyens mauritaniens résidant au Sénégal, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a publié un communiqué de clarification.



« Contrairement à certaines allégations relayées ces derniers jours, l’État du Sénégal n’a pris aucune mesure de représailles ou de discrimination à l’encontre des citoyens mauritaniens résidant sur son territoire », précise le ministère.



Il rappelle que « l’exigence de la carte de séjour pour tout étranger souhaitant résider au Sénégal au-delà d’une période de trois (3) mois relève d’une disposition légale en vigueur depuis 1971 », une règle « applicable à l’ensemble des ressortissants étrangers, quelle que soit leur nationalité ».



Sur le plan diplomatique, le Sénégal et la Mauritanie ont conclu un accord bilatéral le 2 juin 2025, visant à harmoniser leurs politiques migratoires respectives. « Les deux pays poursuivent les discussions en vue d’une mise en œuvre harmonisée dudit Accord », indique le communiqué.



Enfin, le gouvernement sénégalais tient à réaffirmer son attachement à la stabilité et à la fraternité dans la sous-région. « Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères réaffirme l’engagement du Gouvernement du Sénégal à préserver l’harmonie entre les peuples frères de la sous-région et à consolider les liens historiques déjà existants, conformément aux principes de bon voisinage, de fraternité et de coopération ».