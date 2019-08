Inondations à Kaolack: le ministre de l’Assainissement rend visite aux victimes

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a apporté le réconfort de l’Etat aux victimes des inondations engendrées par les fortes pluies tombées dans la nuit de jeudi dans cette ville du centre du pays.



De nombreux sinistrés ont été recensés à Kaolack, notamment dans les quartiers de Thiofac et Khakhoune, à la suite de cette pluie qui a causé de nombreux dégâts sur l’habitat des populations des quartiers touchés.



« Le président de la République m’a instruit de visiter les sites inondés et qui connaissaient des difficultés. Il s’agit d’apporter le réconfort de l’Etat et en même temps évaluer la mise en œuvre d’un programme structurel d’assainissement », a expliqué Serigne Mbaye Thiam.



Il a ainsi souligné la nécessité d’inclure le quartier de Thiofac dans le programme global d’assainissement de Kaolack doté d’un financement de plus de 12 milliards de francs CFA et dont les travaux ont été lancés en mars dernier à Khakhoun.



M. Thiam a également salué les efforts entrepris dans le renforcement des capacités d’intervention en cas d’urgence, rappelant que le dispositif de réponse aux inondations à Kaolack avait été amélioré. « Cela a fait baisser considérablement le niveau de l’eau dans les quartiers touchés », a-t-il assuré.