Insécurité : l’armée gambienne et celle du Sénégal unissent leurs forces pour assurer la sécurité dans les frontières

Pendant 72 heures, les Forces de défense et de sécurité gambiennes et sénégalaises ont écumé le Nord Est de la région de Kolda jusqu’à Bassi, en terre gambienne. Une initiative qui entre dans le cadre de la sécurisation des frontières entre les deux Etats.



« Les deux sections ont évolué ensemble pour apporter une réponse à la sécurité des deux pays. Ces patrouilles ont pour objectif de rassurer les populations et de leur donner un signal fort de deux forces qui peut travailler en commun pour leur apporter la sécurité », a déclaré Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire n°6 de Kolda.



Bien que les deux pays soient épargnés par le terrorisme contrairement au pays de la sous-région, les deux Etats ne comptent pas baisser la garde.



« Ce qui se passe aujourd’hui, traduit notre volonté d’unir les efforts sur le plan sécuritaire. Nous sommes un même peuple, nous avons les mêmes cultures et pratiquons les mêmes religions. Donc, nous nous sommes condamnés à travailler la main dans la main pour notre propre sécurité », a indiqué le Lieutenant Colonel Sadio Diédhiou, commandant d’infanterie de l’armée gambienne au micro d'Iradio.