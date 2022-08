Instabilité dans le monde: Guy Marius Sagna exige la dissolution de l'OTAN

Le tout nouveau député de l’opposition Guy Marius Sagna en conférence de presse ce mercredi, a exigé la dissolution de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Selon le membre-fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp–France Dégage), l'OTAN est le principal fauteur de guerre dans le monde.



« L'OTAN est le principal fauteur de guerre dans le monde, c'est un outil de la domination unilatérale des impérialistes des USA alliés aux impérialistes de l'UE, il faut exiger sa dissolution comme le principal facteur de paix. Tout le monde sait que Hong Kong et Taïwan sont une partie intégrante de la Chine et que c’est de la provocation que les Etats-Unis aillent à Taïwan pour renforcer les sécessionnistes Taïwanais », a déclaré Guy Marius Sagna.



Pour l’activiste, il faut impérativement « dissoudre l’OTAN pour promouvoir le multilatéralisme dans le respect de la souveraineté nationale des pays, Etats, nations et peuples ».