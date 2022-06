Interdiction de rassemblement : Yewwi Askan Wi déchire l’arrêté du Préfet et maintient sa manifestation de ce vendredi

Après la décision du Préfet de Dakar d'interdire le rassemblement organisé par la coalition Yewwi Askan Wi ce vendredi 17 juin, la coalition Yewwi Askan Wi fait fi de l’arrêté du Préfet de Dakar et maintient sa manifestation de ce vendredi.



D’après Khalifa Sall, « le Préfet ne peut pas et ne doit pas interdire la manifestation. Les arguments qu’il a avancés ne tiennent pas. Nous avons organisé la manifestation du 8 juin sans problème. Et nous avons tout fait pour respecter ce qui a été dit », a soutenu le président la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.



Malgré cette interdiction, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi précisent que la Place de la Nation va bien accueillir les militants pour le rassemblement qui va s’étendre à Ziguinchor comme l’avait souligné Déthié Fall.





Ainsi, les membres de Yewwi Askan Wi sont revenus sur les motifs évoqués pour l’interdiction de la manifestation à savoir les « menaces de troubles à l'ordre public et violation de l'article 61 du code électoral ».



« Cet arrêté est illégal. Il ne peut nous empêcher de tenir notre manifestation du vendredi prochain » a lancé Ousmane Sonko, qui appelle tous les Sénégalais à la résistance.



D’ailleurs, le leader de Pastef les Patriotes indique que « tout se jouera dans la rue ».