Investiture de Joe Biden : La chanteuse Lady Gaga chante l’hymne national américain, le « Star-Sprangled Banner »

Après quatre années chaotiques de Donald Trump à la Maison-Blanche, Joe Biden a prêté serment lors d’une cérémonie au Capitole à Washington, et est devenu le 46e président des Etats-Unis. La star de la musique pop Lady Gaga chante le « Star-Spangled Banner », l’hymne national américain.



La chanteuse Jennifer Lopez a aussi pris part à la cérémonie. Elle a chanté « This Land is you land » à la tribune.

Aminata Diouf

