Ismaïla Madior Fall annonce l’adoption d’un nouveau code pétrolier au Sénégal

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall a procédé, ce jeudi au lancement de la publication du rapport de l’Initiative pour la Transparence dans les industries Extractives (ITIE). Une norme internationale, selon le ministre, qui vise à améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières. L’ancien président de l’ITIE a rappelé la décision du chef de l’Etat d’adopter un nouveau code pétrolier. Ce, pour s’assurer d’un bon cadre juridique. Il précise qu’un projet de loi est en cours de finalisation sur la répartition des revenues.



« Ce qu’on peut retenir de cette rencontre là, premièrement, c’est la publication du rapport de l’ITIE qui montre l’engagement du président de la République Macky Sall depuis son accession au pouvoir pour la bonne gouvernance et la transparence dans les industries extractives. Deuxièmement, le Sénégal fait partie des pays qui se sont distingués dans la transparence sur la bonne gouvernance dans les industries extractives. Cela fait que le Sénégal, est le 1er pays africain à avoir réalisé des progrès satisfaisants », a-t-il dit.



Selon l’ancien président de l’ITIE, des pas ont aussi été faits entre le gouvernement et l’ITIE, pour ce qu’on appelle « la diffusion des propriétaires réels ». Poursuivant ces propos, le ministre a également précisé que « d’ici 2 à 3 années, le Sénégal va devenir le pays gazier, un pays pétrolier, un pays minier ».