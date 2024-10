Israël frappe 300 cibles du Hezbollah au Liban en 24h, le mouvement lance 20 roquettes sur Tel-Aviv

Ce qu'il faut retenir

► L'armée israélienne a annoncé lundi 21 octobre avoir tué en Syrie un haut responsable du Hezbollah chargé d'une importante partie du financement du mouvement chiite. Son nom n'a pas été dévoilé.► L'armée israélienne a fait exploser des habitations et a assiégé des écoles et des refuges pour déplacés palestiniens lundi dans la bande de Gaza tout en poursuivant son offensive au cœur du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord du territoire, ont rapporté des habitants et du personnel médical.► Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Israël mardi, dans le cadré de son onzième pour un énième voyage dans le Proche-Orient, prévu pour durer jusqu'au 25 octobre. Il devait rencontrer le président israélien Isaac Herzog et son Premier ministre Benyamin Netanyahu mardi, dans le maigre espoir d'obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient. Il devrait ensuite se rendre dans plusieurs pays arabes de la région.► Au moins 1 470 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, d'après un décompte de l'AFP établi dimanche à partir de données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés. Le ministère libanais de la Santé a fait état dimanche de 2 464 morts au Liban et au moins 11 530 blessés depuis octobre 2023.► L'offensive israélienne à Gaza a coûté la vie à 42 603 Palestiniens, au moins, majoritairement des civils, et surtout des femmes et enfants, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Officiellement sous la houlette du gouvernement du Hamas, les informations de ce ministère sont jugées fiables, étant utilisées notamment par l'ONU dans ses rapports.