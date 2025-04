Droits de douane américains: la réponse européenne se prépare, bourbon et whisky épargnés

La Finlande et la Suède plaident pour l'application de l'accord UE/Mercosur

L'Union européenne prévoit d’instaurer des droits de douane de 25 % sur de nombreux produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz et plusieurs fruits. Mais également sur des articles industriels tels que le bois, les motos, des produits plastique, des équipements électriques ou des produits de maquillage.La plus grande partie de ces taxes pourraient entrer en vigueur à la mi-mai, si les États membres de l'Union européenne donnent leur accord. Certains droits, sur les amandes par exemple, n'entreraient en vigueur qu'en décembre.Afin d'éviter d'éventuelles représailles ciblant les vins et spiritueux européens, le bourbon ainsi que le whisky américain ont été volontairement exclus de la liste, conformément aux demandes de plusieurs pays producteurs comme la France et l'Italie.La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite «éviter l'escalade» a-t-elle dit lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois Li Qiang, a indiqué l'UE dans un communiqué.En revanche, l’Union européenne n’a pas encore réagi formellement aux droits de douane dits « réciproques » de 20 % sur tous les produits européens annoncés par Donald Trump. Une réponse pourrait toutefois être présentée en début de semaine prochaine, selon la Commission européenne.Dans ce contexte de tensions commerciales croissantes, la Finlande et la Suède appellent à une intensification des efforts en faveur du libre-échange. Les ministres finlandaise et suédoise des Affaires étrangères, Elina Valtonen et Maria Malmer Stenergard, ont plaidé mardi 8 avril pour l’ouverture de nouveaux canaux commerciaux et la signature d’accords avec d’autres régions du monde. « Nous devons également mettre pleinement en œuvre l'accord de libre-échange du Mercosur, qui vient d'être négocié », a ajouté la ministre finalandaise Elina Valtonen, et ce malgré les réticences de plusieurs États membres, en particulier la France.De nombreuses voix s’élèvent, notamment parmi les agriculteurs européens, pour dénoncer une concurrence jugée déloyale, en raison de normes environnementales et sanitaires moins strictes dans les pays du Mercosur. La France, par la voix de sa ministre de l’Agriculture Annie Genevard, a affirmé que cet accord ne constitue « pas un remède» aux désordres provoqués par la politique commerciale de l’administration Trump. « Le Mercosur était mauvais hier, il l'est toujours à mes yeux aujourd'hui pour des filières agricoles et agroalimentaires capitales pour notre pays », a déclaré la ministre sur Radio J,La France cherche une minorité de blocage au sein de l'Union européenne.