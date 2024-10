Israël: l'armée annonce la mort de quatre soldats «tombés au combat» au sud du Liban

► L'Iran a affirmé samedi 26 octobre son droit à se défendre après des frappes contre ses sites militaires menées par Israël. Ce dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis a suscité des appels à la retenue face au risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient.



► Israël continue ses frappes contre le Liban. L'armée israélienne a déplacé le cœur de ses opérations vers ce pays, où elle mène depuis le 23 septembre des raids aériens visant principalement les bastions du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.



► De nouvelles négociations sont attendues dimanche à Doha entre Israéliens, Américains et Qataris pour évoquer la possibilité d'une trêve à Gaza associée à une libération d'otages enlevés le 7 octobre 2023 et emmenés dans le territoire palestinien.



► Au moins 1 552 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 163 secouristes et soignants, depuis qu'Israël a intensifié ses bombardements à travers le pays le 23 septembre, selon un décompte établi mardi par l'AFP et basé sur des données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés. Le ministère libanais de la Santé a fait état dimanche de 2 464 morts au Liban et au moins 11 530 blessés depuis octobre 2023.



Nouveaux raids israéliens dans le nord de Gaza, à Jabalia



Une frappe israélienne sur une maison de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza a fait plusieurs morts et blessés dimanche, rapportent les services de secours palestiniens. Le camp de réfugiés palestiniens est la cible d'une offensive des forces israéliennes depuis plus de trois semaines, qui disent vouloir éliminer les combattants du Hamas qui s'y sont regroupés.



Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré avoir tué plus de 40 terroristes dans le secteur de Jabalia au cours des dernières 24 heures.



Au nord de Jabalia, le bilan d'une frappe aérienne israélienne samedi soir sur une zone résidentielle de la ville de Beit Lahiya s'est alourdi à 40 morts dimanche matin, a de son côté rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.



Un camion percute une station de bus en Israël, au moins une vingtaine de blessés, selon la police



Un camion a percuté dimanche matin une station de bus à la sortie d'une base militaire à Ramat Hasharon, dans le centre d'Israël, a annoncé la police israélienne. « Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'un bus s'est arrêté à un arrêt pour déposer des passagers. Un camion a alors percuté le bus et les passagers », a-t-elle précisé dans un communiqué. « Des civils sur les lieux ont tiré sur le conducteur et l'ont neutralisé », a ajouté la police.



Pour le moment, les autorités n'ont pas indiqué de revendication à cet acte.



Selon des images de l'AFP, de nombreuses ambulances étaient sur les lieux autour du camion à plateforme, dont la cabine de conduite était accidentée, ainsi que des effectifs de police et au moins un hélicoptère assurant la surveillance aérienne.



Il ne faut « ni exagérer ni minimiser » l'attaque d'Israël, dit le guide suprême de l'Iran



« Le mal fait par le régime sioniste il y a deux nuits ne doit être ni exagéré ni minimisé », a indiqué l'ayatollah Ali Khamenei lors d'une rencontre avec les familles des quatre membres des forces armées qui ont été tués. Il s'agit de sa première réaction à l'attaque israélienne contre des sites militaires de l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi. « Il serait erroné de notre part de dire que ce n'était rien et que cela n'avait pas d'importance », a-t-il ajouté.



« L'erreur de calcul du régime sioniste doit être bousculée. Ils ne connaissent pas l'Iran, sa jeunesse, sa nation. Ils n'ont pas encore été en mesure de comprendre pleinement la puissance, les capacités, l'initiative et la volonté de la nation iranienne, nous devons le leur faire comprendre », a assuré Ali Khamenei.



Le guide suprême iranien a également ouvert un compte en hébreu sur le réseau social X après les frappes israéliennes.