Issa Sall en passe de quitter le "Pur" pour créer son propre parti, Macky aux aguets

Issa Sall s'éloigne de plus en plus du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) dont il a été le candidat à la présidentielle de 2019. Mieux, d'après nos confrères de L'As, il a va bientôt quitter le rang des Moustarchidines pour créer son propre parti.



Toutefois, avec la nouvelle reconfiguration politique, la même source d'indiquer qu'il est fort probable qu'il soit de la mouvance présidentielle.