JO 2024 (Football) : le Brésil en finale contre les États-Unis, Espagne et Allemagne en lutte pour le bronze

Le Brésil s’est qualifié pour la finale du tournoi olympique féminin en éliminant sèchement l’Espagne (4-2) mardi à Marseille et affrontera les États-Unis vainqueurs de l’Allemagne 1-0 dans l’autre demi-finale.



Grâce à des buts d’Irene Paredes (6e) contre son camp, Gabi Portilho (45e+4), Adriana (71e) et Kerolin (90e+1) contre deux de Salma Paralluelo (85e, 90e+12), les Brésiliennes vont retrouver les États-Unis pour la troisième fois lors d’une finale olympique après celles de 2004 et de 2008, perdues à deux reprises.



En se qualifiant pour la finale, samedi au Parc des Princes (15h00 GMT), les joueuses de la Seleçao, permettent aussi à leur star, Marta, suspendue depuis deux rencontres, de croire encore à l’or olympique à 38 ans, elle qui dispute lors des Jeux de Paris, sa sixième olympiade.



L’Espagne et l’Allemagne vont se disputer le bronze le vendredi 9 août 2024, au stade de Lyon (13h00 GMT).