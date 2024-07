JOJ 2026 : le Président Bassirou Diomaye s’est entretenu avec Thomas Bach, président du CIO

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce samedi à Paris avec Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO), informe la présidence de la République.



Selon la source, le chef de l’État a renouvelé l’engagement du Sénégal à accompagner le CIO et le CNOSS pour une organisation réussie des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.



Pour rappel, lors du Sommet Sport pour le Développement Durable (S4SD) le jeudi 25 juillet à Paris, le chef de l’Etat s’est exprimé sur l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Le Président Diomaye Faye lors de son discours au Sommet des Jeux Olympiques du Développement durable avait souligné conformément aux engagements convenus, le Sénégal prépare l’évènement en tenant compte de trois impératifs.



Parlant de ces impératifs, le président sénégalais a d’abord cité « la co-construction, entre l’Etat, le CIO et le Comité national d’organisation, sous la conduite dynamique de M. Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique sportif sénégalais ».



Ensuite, le Président Faye a évoqué « la maîtrise des dépenses publiques, en privilégiant la réhabilitation et la mise à niveau d’infrastructures existantes pour abriter les compétitions ».



Enfin, le chef de l’Etat a souligné le « suivi renforcé des questions de sécurité, d’hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres ».



Les JOJ de Dakar réuniront du 31 octobre au 13 novembre 2026 « les meilleurs jeunes athlètes du monde ».

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont prévus sur trois sites : Dakar, Diamniadio et Saly.