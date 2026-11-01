JOJ Dakar 2026 : le Sénégal offre un spectacle grandiose pour une ouverture historique

La soirée a débuté par la présentation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry. Leur apparition a été saluée par une longue ovation des spectateurs présents dans les tribunes.

Mais l'un des premiers temps forts de la cérémonie reste le défilé des délégations. Au rythme des applaudissements, les jeunes athlètes des différentes nations ont fait leur entrée dans le stade, affichant fièrement leurs couleurs nationales. Le Sénégal, pays hôte, a fermé la marche dans des tenues blanches aux couleurs nationales. Un passage particulièrement applaudi par le public, qui a réservé un accueil chaleureux à ses représentants.





Le Sénégal a vu les choses en grand. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a accueilli, ce samedi, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Un spectacle haut en couleur qui a mêlé sport, culture et traditions, devant un public venu nombreux pour vivre ce rendez-vous historique.