JOJ Dakar 2026 : le Sénégal offre un spectacle grandiose pour une ouverture historique

Le Sénégal a vu les choses en grand. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a accueilli, ce samedi, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Un spectacle haut en couleur qui a mêlé sport, culture et traditions, devant un public venu nombreux pour vivre ce rendez-vous historique.
La soirée a débuté par la présentation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry. Leur apparition a été saluée par une longue ovation des spectateurs présents dans les tribunes.
Mais l'un des premiers temps forts de la cérémonie reste le défilé des délégations. Au rythme des applaudissements, les jeunes athlètes des différentes nations ont fait leur entrée dans le stade, affichant fièrement leurs couleurs nationales. Le Sénégal, pays hôte, a fermé la marche dans des tenues blanches aux couleurs nationales. Un passage particulièrement applaudi par le public, qui a réservé un accueil chaleureux à ses représentants.
Le Sénégal dans toute sa diversité culturelle
Bien plus qu'une simple cérémonie protocolaire, le spectacle a été une véritable vitrine de la richesse culturelle du Sénégal et de l'Afrique. Pendant près de deux heures, danse, musique, projections lumineuses et effets pyrotechniques ont rythmé les différentes séquences.
Pour donner vie à cette grande célébration, près de 11 000 participants ont été mobilisés, dont environ 700 danseurs, acteurs et intervenants artistiques. Sur la pelouse comme dans les tribunes, l'ambiance était à la fête.
Les organisateurs ont notamment misé sur les traditions et les expressions artistiques qui font l'identité du pays. Le groupe féminin de percussion « Les Rosettes », fondé par le regretté Doudou Ndiaye Coumba Rose, a ainsi apporté une touche particulière au spectacle. Les prestations de Kiné Laam et de Baba Maal ont également marqué les esprits.
Autre séquence très appréciée : le « Bakku », cette danse traditionnelle des lutteurs sénégalais. Sa Thiès, Modou Lô, Eumeu Sène et Franc ont fait découvrir au public cette expression emblématique de la lutte, dans une ambiance qui a rapidement gagné les tribunes.
Le hip-hop n'a pas été en reste avec le groupe Daara J et DIP Doundou Guiss, qui s'est produit aux côtés de Souleymane Faye. Des prestations qui ont contribué à donner au spectacle une dimension à la fois moderne et traditionnelle.
À travers les images projetées, le public a également retrouvé quelques-uns des visages familiers du quotidien sénégalais. Sandaga, Colobane, la Médina et Pikine ont notamment été mis à l'honneur, avec leurs vendeurs de café ambulants, leurs pousse-pousse et cette diversité humaine qui caractérise les rues du pays.
Une manière de rappeler que le Sénégal ne se résume pas à ses monuments ou à ses sites touristiques, mais qu'il tire aussi sa richesse de ses populations, de ses traditions et de son brassage culturel.
La flamme olympique entre les mains de la jeunesse
L'émotion est montée d'un cran au moment du dernier relais de la flamme olympique. Après avoir parcouru plus de 3 600 kilomètres à travers les 14 régions du Sénégal et une trentaine d'étapes, la flamme est arrivée à destination au stade Abdoulaye Wade.
Le céiste sénégalais Jean-Pierre Bourhis et la spécialiste du triple saut Saly Sarr ont été les premiers à porter la flamme lors de cette dernière étape. Ils l'ont ensuite transmise à Amadou Dia Ba, figure emblématique du sport sénégalais et unique médaillé olympique du pays.
Le dernier geste a été confié à deux jeunes escrimeurs, Abdou Rahmane et Marième Sy. Ensemble, ils ont procédé à l'allumage de la vasque olympique, marquant officiellement le début de cette grande aventure sportive.
Au terme d'une soirée riche en émotions, le Sénégal a réussi son entrée dans l'histoire des Jeux olympiques de la jeunesse. Dakar 2026 est désormais lancé. Et avec cette cérémonie, le pays a surtout montré au monde une partie de ce qu'il a de plus précieux : sa jeunesse, sa culture et sa diversité.
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