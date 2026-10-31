Inclusion politique : la délégation sénégalaise décroche un Prix spécial à Yaoundé

Cette distinction vient saluer les efforts engagés pour promouvoir une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les instances politiques et les espaces de prise de décision. Pour Habib Sabaly, élu natif du département de Vélingara, dans la région de Kolda, cette consécration dépasse largement sa personne.

« Ce prix est dédié à tous les élus handicapés du SÉNÉGAL », a-t-il réagi, soulignant ainsi la dimension collective de cette reconnaissance. Pour cet acteur engagé dans la promotion des droits des personnes handicapées, le handicap ne doit jamais constituer un obstacle à l'engagement citoyen, à l'exercice des responsabilités publiques et au leadership.

Au-delà de son caractère honorifique, ce prix remet en lumière un enjeu majeur de gouvernance démocratique en Afrique : garantir aux personnes handicapées une participation effective à la vie politique.

En effet, l'inclusion politique ne saurait se limiter à la présence symbolique de personnes handicapées dans les assemblées élues ou les institutions publiques. Elle suppose qu'elles puissent participer pleinement aux débats, défendre les intérêts des populations, contribuer à l'élaboration des politiques publiques et prendre part aux décisions qui engagent l'avenir de leurs communautés, a-t-il expliqué lors d' une communication téléphonique avec le correspondant de Pressafrik dans la zone sud .





Le Sénégal s'est illustré à la deuxième édition du Symposium africain de l'inclusion sociale, organisée du 27 au 30 octobre 2026 dans la capitale camerounaise. La délégation sénégalaise, dirigée par Habib Sabaly, président de l'Association des Élus Handicapés du Sénégal (AEHS), a reçu le Prix spécial de l'inclusion politique à l'occasion de la Nuit de l'Inclusion, organisée le 30 octobre.