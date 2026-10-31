Idrissa Seck sur les JOJ 2026 : " que cet événement soit un symbole d'unité et de fierté pour tout le Sénégal"

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Idrissa Seck a adressé un message d’encouragement à la jeunesse sénégalaise.
Dans un message intitulé « Une jeunesse, un rêve, un avenir », le président du parti Rewmi invite à célébrer le talent, le courage et l’ambition de la jeunesse.
« À l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, célébrons le talent, le courage et l’ambition de notre jeunesse », a-t-il déclaré.
Il souhaite également que cet événement historique soit « un symbole d’unité, de dépassement de soi et de fierté pour tout le Sénégal et pour l’Afrique ».
« Vive la jeunesse ! Vive le sport ! Vive le Sénégal ! », a-t-il conclu.
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