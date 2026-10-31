Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Idrissa Seck sur les JOJ 2026 : " que cet événement soit un symbole d'unité et de fierté pour tout le Sénégal"



Idrissa Seck sur les JOJ 2026 : " que cet événement soit un symbole d'unité et de fierté pour tout le Sénégal"
À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Idrissa Seck a adressé un message d’encouragement à la jeunesse sénégalaise.
 
Dans un message intitulé « Une jeunesse, un rêve, un avenir », le président du parti Rewmi invite à célébrer le talent, le courage et l’ambition de la jeunesse.
 
« À l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, célébrons le talent, le courage et l’ambition de notre jeunesse », a-t-il déclaré.
 
Il souhaite également que cet événement historique soit « un symbole d’unité, de dépassement de soi et de fierté pour tout le Sénégal et pour l’Afrique ».
 
« Vive la jeunesse ! Vive le sport ! Vive le Sénégal ! », a-t-il conclu.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 31 Octobre 2026 - 19:37


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter