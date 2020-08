Japon : le Premier ministre, Shinzo Abe, annonce sa démission pour raisons de santé

Shinzo Abe passe la main. Le Premier ministre de 65 ans, qui vient de battre le record de longévité à son poste, s'est exprimé lors d'une déclaration de presse vendredi 28 août.



"J'ai décidé de démissionner du poste de Premier ministre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, expliquant subir un retour de son ancienne maladie chronique, la rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse. Lundi, il avait repassé des tests médicaux dans un hôpital de Tokyo, pour la deuxième fois en huit jours. Sa maladie inflammatoire de l'intestin l'avait déjà forcé à quitter le pouvoir en 2007.



Maladie inflammatoire chronique



Shinzo Abe avait dû écourter son premier passage au pouvoir en 2006-2007, notamment à cause d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la rectocolite hémorragique, ou colite ulcéreuse, dont il disait depuis être guéri.



Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, s'est cependant efforcé ces derniers jours de balayer les spéculations sur un éventuel départ précipité. Ce fidèle du Premier ministre a répété vendredi matin s'attendre à ce que le Premier ministre annonce son intention de "travailler dur", réaffirmant ne pas avoir vu de signes d'altération de sa santé lors de ses entrevues "quotidiennes" avec lui.



Les analystes s'attendent aussi à ce que Shinzo Abe veuille rester à son poste jusqu'au terme de son troisième et dernier mandat de président du Parti libéral-démocrate (PLD) prévu en septembre 2021.



Le résumé de la semaine

France 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine



Je m'abonne

Soutien raisonnable de l'opinion publique



"Il est clair" que la santé du Premier ministre japonais "n'est pas bonne", a déclaré à l'AFP Mikitaka Masuyama, professeur au Collège doctoral de recherche politique à Tokyo. "Mais je pense qu'il restera à son poste tout en gérant sa maladie", a-t-il ajouté, notant que le Japon avait plutôt réussi à contenir la pandémie de coronavirus et que Shinzo Abe disposait d'un soutien raisonnable de l'opinion publique, quoi qu'en forte baisse ces derniers mois.



Le Premier ministre devrait aussi faire des annonces vendredi concernant la mise à disposition au cours du premier semestre 2021 de vaccins pour l'ensemble de la population contre la maladie Covid-19, selon la presse locale.



L'État japonais a notamment conclu cet été des accords avec les laboratoires Pfizer et AstraZeneca pour obtenir des millions de doses de leurs vaccins, actuellement encore en développement.