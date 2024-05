Santé : le Sénégal renforce ses partenariats pour le développement de l'industrie pharmaceutique locale

Dans le cadre de son ambitieux plan de développement de l'industrie pharmaceutique nationale, le Sénégal intensifie ses collaborations internationales. Une étape majeure vient d'être franchie avec la visite d'une équipe de l'Université de Liège, venue explorer les possibilités de coopération dans le pays.



Cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement sénégalais pour stimuler la recherche, le développement, l'innovation et la formation dans le secteur pharmaceutique, informe Libération. L'équipe de l'Université de Liège a été reçue par le Professeur Yérim Mbagnick Diop, coordonnateur de la Delivery Unit du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en présence de la Task force dédiée à la recherche, au développement, à l'innovation et à la formation.



L'Université de Liège apporte une expertise reconnue dans le domaine du développement des médicaments à base de plantes médicinales, fruit de collaborations fructueuses avec plusieurs pays africains. Dans le cadre de cette mission, "la coopération se concentrera sur la structuration et la mise en place de la pharmacopée sénégalaise, avec un fort accent mis sur la recherche et le développement." Ces axes stratégiques s'inscrivent dans la volonté de développer de nouveaux médicaments à partir des ressources naturelles du Sénégal.



Au cours de leur mission de trois jours, les membres de l'équipe de l'Université de Liège auront l'opportunité de visiter divers laboratoires, universités et instituts de recherche dans le pays. Ces visites de terrain permettront d'échanger des connaissances, de discuter des priorités et des opportunités de collaboration, et de poser les bases d'une coopération durable et mutuellement bénéfique.