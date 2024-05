Jeudi de l’Ascension : que célèbre-t-on lors de ce jour férié ?

Située entre Pâques et Pentecôte, l’Ascension est une fête chrétienne célébrant, selon les textes, le jour où Jésus-Christ a quitté ses disciples pour rejoindre son Père dans les cieux. Elle commémore la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection.



« L’Ascension en réalité marque la dernière rencontre de Jésus avec ces disciples. Car après sa résurrection, il va s’élever du milieu d’eux pour monter au ciel. C’est pour cela, il faudra la distinguer avec l'Assomption à cause de rapprochement phonétique. Parce que l’Assomption, c’est l’élévation de la Vierge Marie au ciel. Alors que l’Ascension, c’est l’élévation de notre seigneur Jésus-Christ dans les cieux », a soutenu un homme de l’église dans les ondes de Iradio.



Poursuivant ses propos, il précise : « Cette ascension annonce la venu du saint esprit parce que 10 jours après l’église va célébrer la Pentecôte. Cela sera la manifestation de la célébration de la formation de l’église à l’occasion de cette grande fête. Il y a deux évangiles qui mentionnent l’enlèvement de Jésus au ciel. C’est celui de Marc et celui de Luc. L’Évangile de Luc par contre est encore plus détaillant sur cet événement de ce jour en Luc 24-43-53. Et bien l’évangéliste donne le lieu exacte de l’Ascension qui se trouve être Béthanie…l’engagement que Jésus lui-même nous laisse en tant que disciples, la mission qu’il nous confie, qui est d’aller par le monde entier en baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit».



Le nom de cette célébration vient du latin « ascensio », qui signifie « monter vers ». Pour les chrétiens, cette date symbolise la vie éternelle.