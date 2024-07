Joal: un fumeur de chanvre indien frappe sa maman qui lui réclame la restitution de son poste téléviseur

Le pire a été frôlé au quartier Santhie de la commune de Joal. Le seul tort de cette mère de famille est de réclamer son poste de téléviseur à son fils. Cette réclamation a causé de graves blessures à cette maman, qui panse encore ses séquelles.



En effet, le mercredi passé aux environs de 19h, Fatou Kiné Diagne a constaté l’absence de son poste téléviseur et d’autres matériaux de valeurs au moment de regarder le journal télévisé. Intriguée, la pauvre dame va à la recherche de ses biens.



Dans ses moments de confusion, elle apprendra par l’intermédiaire d’un des amis de ses fils, que celui-ci a été aperçu avec un poste téléviseur en direction du quai de pêche. Cependant, malgré sa descente rapide sur les lieux, Fatou Kiné Diagne ne verra pas l’ombre de son fils.



Au retour de son fils, la maman ne tardera pas à demander à son fils la restitution de ses biens.



Seulement, le jeune homme tirait tranquillement son joint de chanvre indien et faisait savoir à sa maman qu’il a vendu le poste téléviseur à une de ses connaissances pour assurer sa consommation quotidienne de chanvre indien. Suite à ses propos, la maman pique une colère noire et réclame la restitution immédiate de ses biens.





Mais, comme son acte scandaleux ne suffisait pas, Ablaye kâ saccage le ventilateur et le décodeur canal. Après cette action, la maman et son fils vont en venir aux mains. Une bagarre au cours de laquelle, le jeune homme bastonne sévèrement sa maman. Cette dernière va appeler les voisins au secours.



Cependant, avant même l’arrivée des riverains, le jeune

homme jette violemment une grosse pierre en direction de sa mère, entraînant ainsi une grave blessure au genou à son géniteur. C’est finalement, les voisins qui vont l’acheminer au centre de santé de Joal.



La maman, après avoir repris ses esprits, décide aussitôt de porter plainte contre son fils à la brigade de gendarmerie de la localité.



Interpellé le mis en cause reconnaît les faits et avoue n’avoir aucun regret suite à ses actes de barbarie perpétrés sur sa mère.



Trouvé en possession de chanvre indien au moment de son arrestation, le jeune homme soutient que c’est sa mère qui la provoque sans cesse et veut le renvoyer de la maison à cause de la consommation du chanvre indien. Au terme de sa durée légale de garde à vue, Ablaye Ka a été déféré au parquet de Mbour.