Jour de gloire en Europe: cinq grands chocs entre l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et la France

Les amateurs de football européen seront gâtés ce dimanche. Entre quatre des cinq grands championnats du continent, cinq grosses affiches vont se disputer.



Un Clasico sans Messi ni Ronaldo

Le « Jour de Gloire » va débuter à 14 heures 45 minutes avec le premier Clasico, depuis belle lurette, à se jouer sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Le Réal Madrid (17 points) se rend au Camp Nou pour affronter son éternel rival le FC Barcelone. Karim Benzema et Memphis Depay seront les principales attractions de ce choc.



Le légendaire match Reds VS Red Devils

À 15 heures 30, du côté d’Old Trafford, se déroulera le match le plus regardé de la planète. Manchester United de Cristiano Ronaldo affronte Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah.



Deux grands chocs en Série A

Naples de Kalidou Koulibaly se rend à Rome

Du côté de l’Italie, il y aura deux grands chocs. Le leader, Naples de Kalidou Koulibaly, qui fait un sans faute depuis le début de la saison avec 8 victoires en autant de journées, se rend à Rome à 16 heures pour affronter les hommes de José Mourinho.



Mais le vrai choc en Série A va opposer la Juventus de Turin à l’inter Milan. Ce sera à 18 heures 45.



Le premier Classique de Messi en France

En France, le PSG va se rendre au Vélodrome ce dimanche pour faire vivre à Lionel Messi son premier Classique. L’Olympique de Marseille va tenter d’infliger à Paris sa première défaite de la saison.