Journée "Sétal Sunu Réew" : Baaba Maal invite la diaspora sénégalaise à soutenir le développement des terroirs

Le célèbre chanteur Baaba Maal a adressé, lors du lancement officiel de la 4e édition de la Journée nationale ‘’Sétal Sunu Réew’’ à Ourossogui (nord), un vibrant appel à la diaspora sénégalaise, l’invitant à jouer un rôle crucial dans le développement des régions du pays. Baaba Maal, en marge des activités de nettoiement initiées par le gouvernement, a souligné « l’importance de l’implication de la diaspora dans la promotion de projets locaux et agricoles ».



« Il est essentiel que la diaspora sénégalaise s’implique davantage dans les initiatives de développement des régions, notamment dans le domaine de l’agriculture, pour soutenir les efforts des nouvelles autorités en vue d’atteindre une véritable souveraineté alimentaire », a déclaré l’artiste lors de son intervention.



Le leader du groupe ‘’Daande Leñol’’ (voix du peuple) a insisté sur le rôle fondamental que peut jouer la diaspora dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales et dans la création d’opportunités économiques pour les jeunes. Il a souligné que la « diaspora détient une expertise, des ressources financières et un réseau international pouvant être mis à profit pour renforcer les initiatives agricoles et autres projets structurants au Sénégal ».



Baaba Maal a également salué le programme des Vacances Citoyennes, qui vise à engager les jeunes dans des activités agricoles et communautaires. Ce programme est perçu comme un outil efficace pour lutter contre l’émigration irrégulière, en offrant aux jeunes des perspectives de travail et d’engagement dans leur propre pays.



Le Premier ministre Ousmane Sonko, présent lors de la cérémonie, a chaleureusement salué l’engagement de Baaba Maal dans cette initiative, soulignant que la « participation de figures culturelles de renom contribue à mobiliser davantage la population et à sensibiliser les jeunes à l’importance du développement local », rapporte le site de la Radio télévision sénégalaise (RTS).