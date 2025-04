L'Ukraine dénonce une attaque aérienne «massive» de la Russie sur Kiev

La Russie « aux premières heures de ce matin a lancé une attaque massive à l'échelle nationale contre l'Ukraine en utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones », a déclaré la première vice-Première ministre Yulia Svyrydenko.



La Russie a lancé 23 missiles de croisière et balistiques et 109 drones, a déclaré la force aérienne ukrainienne, causant des dégâts dans six régions. La force aérienne a déclaré avoir abattu 13 des missiles et 40 drones, tandis que 54 autres n'ont causé aucun dommage.



Un mort à Kiev

À Kiev, des explosions ont été entendues pendant la nuit et une épaisse fumée noire s'est élevée de la ville tôt dimanche matin, ont constaté des journalistes de l'AFP. « Une personne a été tuée et trois ont été blessées, deux d'entre elles ont été hospitalisées », a écrit le chef de l'administration militaire de la ville, Tymur Tkachenko, sur les réseaux sociaux.



Des incendies ont éclaté à Kiev dans des bâtiments non résidentiels, endommageant un centre d'affaires, une usine de meubles et des entrepôts, ont indiqué les services d'urgence. Ils ont publié des vidéos de fumée s'élevant des débris carbonisés, un hangar éventré et un grand bâtiment administratif à plusieurs étages avec le toit arraché et les fenêtres soufflées. Une frappe de missile a également partiellement détruit un bâtiment abritant les bureaux des chaînes publiques ukrainiennes diffusant des programmes en langues étrangères, sans faire de blessés.



Dans la région sud de Kherson, un drone a tué un homme de 59 ans, tandis que dans la région nord-est de Kharkiv près de la frontière avec la Russie, deux personnes ont été blessées lors d'une attaque utilisant des bombes aériennes guidées, ont déclaré les responsables régionaux.



Onze drones ukrainiens interceptés par la Russie

Dans la région de Khmelnytsky, en Ukraine occidentale, les autorités ont déclaré que les défenses aériennes ont détruit un missile, mais des fragments tombants ont endommagé une maison et une femme a été blessée. De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté et détruit 11 drones ukrainiens.



Les attaques interviennent alors que le président américain Donald Trump pousse pour un cessez-le-feu partiel entre la Russie et l'Ukraine, plus de trois ans après l'invasion à grande échelle de Moscou, et cherche un dégel des relations avec le Kremlin. Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré dimanche : « Le langage de la force est le seul que (le président russe Vladimir) Poutine comprend. Tous nos partenaires doivent passer à ce langage ».



« Le nombre d'attaques aériennes augmente », a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. « La pression sur la Russie est encore insuffisante, et les frappes quotidiennes russes sur l'Ukraine le prouvent », a-t-il estimé, Kiev demandant notamment davantage de sanctions économiques contre Moscou.



Avance russe au sol

Au sol, la Russie a annoncé, ce dimanche 6 avril, la prise d'un village dans la région ukrainienne de Soumy (nord-est), frontalière de son territoire et où il est très rare qu'elle revendique des avancées. Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué cité par l'AFP que ses soldats avaient pris le village de Bassivka, tout près de la Russie.



Début mars, Moscou avait déjà revendiqué la prise d'un village voisin, Novenké, ce qui représentait alors une première depuis la retraite russe en 2022, même si Kiev avait ensuite affirmé que ses soldats « repoussaient » les troupes russes dans cette zone. La région de Soumy avait été partiellement occupée au début de l'offensive russe il y a trois ans, mais les troupes russes s'en étaient retirées au printemps 2022.