Droits de douane américains: le Zimbabwe suspend toutes les taxes à l'importation sur les produits américains

Emmerson Mnangagwa a choisi X - le réseau social d'Elon Musk - pour annoncer qu'il allait « donner pour instruction au gouvernement de suspendre tous les tarifs douaniers sur les produits en provenance des Etats-Unis ».



Le président zimbabwéen espère ainsi infléchir la position de Donald Trump qui vient d'imposer une taxe supplémentaire de 18 % sur les importations venues de ce petit pays du sud de l'Afrique.



En faveur du Zimbabwe

En 2024, les deux pays ont échangé pour 110 millions de dollars de marchandises, négligeable pour la première puissance du monde, mais pas pour le Zimbabwe. D'autant que, grâce à ses exportations de tabac, de sucre et de minéraux de fer, la balance commerciale entre les deux pays penche plutôt en faveur du Zimbabwe. Elle était positive de 24 millions de dollars en 2024, et même trois fois plus l'année précédente.



Difficile de dire si cette concession offerte au géant américain suffira à apaiser Donald Trump qui cultive l'ambiguïté affirmant un jour que les tarifs douaniers sont un simple outil de négociation, avant d'assurer le lendemain que ces nouvelles taxes étaient là pour longtemps.