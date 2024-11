Journée des Forces armées : MC Amadou Dia et le GD Saliou Ndiaye respectivement parrains de l’EMS et l’ENOA

La décision de baptiser la 56e école militaire de santé (EMS) et la 43e Ecole nationale des officiers d’active (ENOA) du nom respectivement du médecin colonel Amadou Dia et de feu le Général de division Saliou Ndiaye a été annoncée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, ce vendredi 8 novembre 2024 lors de la cérémonie de la Journée des forces armées, placée sous le thème : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».



A la question de savoir, quel nom donne-t-il à la 56e école militaire de santé et la 43e Ecole nationale des officiers d’active, le Président Bassirou Diomaye Faye a indiqué : « Feu le médecin colonel Amadou Dia pour la promotion 2024, de l’école militaire de santé. Feu le général de division Saliou Ndiaye, pour la 43e promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA) ».



Dans son discours, le chef de l’Etat s’est adressé aux nouvelles promotions de s’offrir en exemple et d’être un modèle des officiers parrain desdites promotion au parcours professionnel exceptionnel. « Officier sous officier, militaires du rang, le 19 novembre 1960 les armées recevaient le premier drapeau de l'histoire du Sénégal indépendant. Assurément, le respect est l'admiration qu'elles ont toujours suscité, se reflète dans la vigueur du serment des élèves officiers à l'honneur ».



Par ailleurs, le chef de l’Etat a également rendu hommage aux deux parrains. « Feu le Général de division Saliou Ndiaye, parachutiste et émérite était un officier d’élite de lutte dédié à l'action est proche de ses subordonnées. Très dynamique. Il incarnait la plénitude de l'officier d'infanterie », a dit le Président Faye.



Quant à feu le Médecin Colonel Amadou Dia, poursuit le président de la République, « il était en praticien dévoué ayant entièrement consacré, c'est brillant compétences au système de santé des armées et du Sénégal».



A l'en croire, ces deux officiers ont été des modèles pour les plus jeunes. « Je vous engage donc à suivre le rayon de vos parents en incarnant toutes ces autres valeurs qu’on leur connait et qui s’attache à leur carrière que vous avez délibérément choisi, qui est perte de grandeur, mais aussi des servitudes », a exhorté le Président Bassirou Diomaye Faye.