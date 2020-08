Journée internationale de l’Environnement: Macky plante son baobab et appelle les Sénégalais au reboisement

Ce dimanche 9 août 2020, est célébrée la 37 ème journée nationale de l'arbre. Le chef de l’Etat Macky Sall a planté symboliquement un baobab à Diamniadio. Il était accompagné du ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall, de Haidar El Aly, figure de proue de la cause environnementale au Sénégal et des autorités de services des Eaux et Forêts.



L'adansonia digitata (nom scientifique du baobab) est l'arbre parrain de cette journée. Le thème retenu cette année est: la reforestation, un remède contre la pandémie.

Le Chef de l'Etat a invité les Sénégalais à s'approprier la journée pour reboiser et lutter contre la déforestation, selon une note publiée sur la page Facebook de la Présidence de la République..