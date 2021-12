Journée mondiale de l’aviation civile : La plateforme aéroportuaire autour de l’ANACIM pour une aviation civile dynamique et performante au Sénégal

Les partenaires sociaux par la voix de Cheikh Wade, président de l’intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et des transports aériens, ont demandé l’amélioration des conditions de travail sur la plateforme pour l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan Stratégique du hub aérien et touristique du Sénégal 2021-2025.



Au nom du directeur général de l’ANACIM et du ministre du Tourisme et des Transports Aériens, le colonel Amadou Bachir Mbodji, Chef Cellule Qualité Gestion Sécurité à l’ANACIM s’est félicité de cette organisation en soulignant que ce sont toutes ces innovations qui vont nous mener vers une aviation civile dynamique et performante au Sénégal. Il a rappelé que l’organisation de cette journée a pour objectif de sensibiliser l’opinion mondiale sur l’importance de l’aviation civile et des transports aériens dans le développement socio-économique du monde.



Cette journée coïncidant avec le quatrième anniversaire de l’ouverture de l’aéroport international Dakar Blaise Diagne, LAS, le gestionnaire a communié avec les passagers et usagers en offrant un gâteau et des chocolats.



Pour rappelle c’est en 1996, au titre d’une initiative de l’OACI et avec l’assistance du Gouvernement du Canada, que l’Assemblée générale de l’ONU avait officiellement déclaré le 7 décembre Journée de l’aviation civile internationale dans le système des Nations Unies.