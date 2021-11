Justice: Amady Diouf et Oumar Maham Diallo en zone de turbulence, l'indépendance de la justice toujours chimérique

Oumar Maham Diallo, le magistrat au 30 ans d’expérience

Depuis lundi, Amady Diouf, président de la Chambre d'accusation de Dakar, remplace Serigne Bassirou Guèye comme procureur de la République. Oumar Maham Diallo est le nouveau Doyen des juges. Après plus de huit ans de bons et loyaux services, Serigne Bassirou Gueye cède son fauteuil à Amady Diouf, président de la Chambre d'accusation de Dakar.L’ancien procureur de la République a été au cœur de beaucoup de dossiers judiciaires au Sénégal impliquant surtout des opposants au régime. Il s’agit notamment des affaires Aïda Ndiongue, Khalifa Sall, Ousmane Sonko. Sans oublier le scandale à 10 milliards de dollars impliquant Aliou Sall, frère du Président de la République. Souvent décrié, surtout par l’opposition, Serigne Bassirou Guèye détient le record de longévité à ce poste.Envoyé à la présidence de la République, Serigne Bassirou Guèye cède la place à Amady Diouf, auparavant, président de la Chambre d'accusation de Dakar. En parcourant son CV , on se rend compte que cela fait 30 ans que Amady Diouf, né en 1962 à Kaolack, sert la justice. On se souvient de la réplique du ministre de la Justice d’alors, Sidiki Kaba, lorsque les avocats de Hissein Habré avaient accusé le juge des Chambres africaines extraordinaires (Cae) de n'avoir jamais exercé la fonction de juge dans sa carrière.« Je voudrais préciser qu'il a été nommé juge depuis 1991. Et donc ça fait 25 ans qu'il sert la justice. Et donc, c'est un spécialiste du droit pénal, du droit criminel. C'est pour cela qu'on avait besoin de lui pour qu'il soit au niveau des Chambres africaines extraordinaires (Cae) », avait clarifié le Gardes des Sceaux.Puis, Amady Diouf a gravi des échelons passant de Délégué de Procureur au Tribunal Départemental de Pikine entre 1994 et 1997 et Procureur à Kolda, Ziguinchor, Thiès, Dakar, et Substitut Général près la Cour d’Appel de Kaolack de 2008 à 2013.Il aura fallu plus de sept mois pour trouver un successeur au juge Samba Sall, feu Doyen des juges, décédé en avril dernier. Le Juge du 1er Cabinet d’Instruction du TGI était déclaré malade depuis l’éclatement de l’affaire Sonko. Il a été rappelé à Dieu le 08 Avril 2021 à Dakar à l’hôpital Principal de Dakar. Le juge très loin des turbulences médiatiques était pourtant au centre de beaucoup d’affaires de la République qui ont atterri au Tribunal.Un poste qui est resté vacant depuis avril dernier. Le Juge Diallo, décrit par ses proches comme un homme "indépendant et intègre", hérite ainsi de brûlants dossiers dont la très célèbre affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, qui avait mis en ébullition le pays avec les évènements du mois de mars dernier, qui s’étaient soldés par la mort de 14 personnes. La jeune masseuse accuse en effet, dans ce dossier, le leader du parti Pastef, le député Ousmane Sonko, de « viol avec arme à feu et menaces de mort ».Oumar Maham Diallo, fils de feu Maham Diallo, ancien responsable de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir), était jusqu’ici le président de la Cour d'Appel de Ziguinchor. Le Doyen des juges d’instruction est le magistrat le plus gradé et est plus ancien que les sept autres juges d’instruction qui forment les cabinets d’instruction au TGI de Dakar. Les plaintes avec constitution de partie civile sont déposées au niveau du cabinet du Doyen des juges d’instruction. A charge pour lui de les prendre ou de les imputer à un autre juge d’instruction.