Kaolack : deux (2) morts et six (6) blessés enregistrés dans un accident

Un grave accident de la circulation est survenu ce jeudi tôt le matin, à hauteur du village de Touba Sanokho, dans la Région de Kaolack, au centre du Sénégal. Le bilan fait état de deux (2) morts et de six (6) blessés.



Selon la Rfm qui donne l’information, un véhicule de type 7 places a violemment heurté un taxi stationné au bord de la chaussée. Les corps sans vie des victimes et les blessés ont été acheminés à l’hôpital régional de Kaolack. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.