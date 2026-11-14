Kaolack : un taux de prévalence de 6,1 % et une flambée alarmante du diabète dans la région

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, les acteurs de la santé de Kaolack tirent la sonnette d'alarme, la région occupant la troisième place au niveau national avec un taux de prévalence de « 6,1 % ».



Cette situation est aggravée par de « mauvaises habitudes alimentaires » et un « manque d'activité physique », rapporte la RFM.



Interrogé sur place, le docteur Malick Ngom, diabétologue à l'hôpital régional de Kaolack, qualifie la situation d'« élevée et alarmante ». Il rapporte qu'un dépistage récent mené auprès de 41 personnes a permis d’identifier plusieurs cas confirmés et suspects de diabète, des données qui font écho à une enquête du ministère de la Santé de « septembre 2024 ». Il déplore par ailleurs une alimentation où l'on « mange trop sucré, trop salé, trop gras » sans consommer assez de légumes et de fruits.



Face aux risques de complications graves, telles que le « pied diabétique », les professionnels prônent la prévention à travers le thème : « Agir précocément contre le diabète ».



Le médecin insiste sur l'importance d'une prise en charge adaptée et de l'insulinothérapie, tout en déconstruisant l'idée reçue selon laquelle l'insuline serait « une punition ».



