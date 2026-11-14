Excision au Sénégal : plus d’une femme sur cinq reste favorable au maintien de la pratique, selon une étude

« Plus d'une femme sur cinq (20,29 %) soutient encore l'excision au Sénégal », selon une étude publiée en 2026 dans la revue Contraception and Reproductive Medicine.



Basée sur l'Enquête Démographique et de Santé continue de 2023 (EDS-C 2023), qui a examiné un échantillon national pondéré de 13 033 femmes âgées de 15 à 49 ans, cette analyse rappelle que la pratique concerne « près de deux millions de femmes » dans le pays.



L'étude rappelle que les mutilations génitales féminines (FGM/C), divisées en quatre types principaux (allant de l'excision partielle du clitoris à l'infibulation et à d'autres interventions rituelles), n'ont « aucun bénéfice médical ou de santé ».



Au contraire, elles entraînent de graves complications à court et long termes : « douleurs sévères, saignements excessifs, infections, VIH, complications obstétricales y compris la fistule obstétricale, ainsi que des risques de stress post-traumatique » .



Historiquement, après une baisse enregistrée entre 2005 et 2010-2011, la prévalence a connu une stagnation jusqu'en 2017, avec des évolutions contrastées selon les zones (comme une augmentation observée à Kédougou face à un recul à Kolda).



L'enquête met en relief de fortes disparités territoriales quant au soutien persistant à la pratique. Les taux d'adhésion varient drastiquement d'une région à l'autre, atteignant des pics importants à Matam (72,29 %), Sédhiou (44,11 %), Tambacounda (34,34 %), Kédougou (32,63 %) et Kolda (31,44 %). À l'inverse, des taux plus faibles sont observés dans d'autres régions telles que Saint-Louis (24,66 %), Ziguinchor (20,39 %), Dakar (5,04 %) ou encore Diourbel (1,14 %).



Plusieurs facteurs socio-économiques et culturels cimentent cette adhésion : l'étude démontre un soutien accru chez les jeunes femmes (15-24 ans), les personnes non scolarisées ou issues de ménages pauvres, l'adhésion étant par ailleurs décuplée chez les femmes « ayant l'expérience de la circoncision » (AOR = 17,82) et chez celles convaincues que la pratique « était requise par la religion » (AOR = 13,79).



Face à ces résistances, et malgré les efforts d'intervention de longue date à l'instar des programmes d'éducation communautaire initiés dès la fin des années 1990, l'auteur conclue que « des actions ciblées, une autonomisation économique et un engagement religieux sont essentiels » pour espérer éradiquer durablement la pratique.