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Avec 321 519 apprenants : Comment le Sénégal s'impose en bastion de la hispanophonie



Avec 321 519 apprenants : Comment le Sénégal s'impose en bastion de la hispanophonie
Avec 321 519 apprenants d'espagnol, soit environ 1,63 % de sa population totale, le Sénégal s'affirme comme l'un des piliers incontournables de l'institutionnalisation de l'espagnol langue étrangère (ELE) en Afrique de l'Ouest.

C'est ce que révèle l'ouvrage collectif « El español en África subsahariana », publié sous l'égide de l'Instituto Cervantes et de Casa África.

L'immense majorité de ces effectifs se concentre au sein de l'enseignement secondaire public, qui comptabilise « plus de 250 000 inscrits ». Ce chiffre témoigne d'un ancrage institutionnel particulièrement « solide et pérenne » dans le paysage éducatif du pays.

Cette position stratégique a connu une consécration majeure avec « l'ouverture à Dakar en 2021 du tout premier centre de l'Instituto Cervantes en Afrique subsaharienne ». Véritable tête de pont pour l'ensemble de la sous-région, cette structure coordonne l'action culturelle et pédagogique de l'Espagne.

Sur le plan académique, le pays se distingue par l'excellence de sa formation supérieure, à l'image de « l'Université Gaston Berger », reconnue pour la qualité de ses diplômés en études hispaniques.

Porté par des liens historiques étroits  notamment via « sa proximité culturelle et géographique avec les îles Canaries » , le Sénégal démontre que le rayonnement de la langue espagnole repose sur « des bases académiques et humaines hautement structurées
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Fodé Bakary Camara

Samedi 14 Novembre 2026 - 18:52


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