Avec 321 519 apprenants : Comment le Sénégal s'impose en bastion de la hispanophonie

Avec 321 519 apprenants d'espagnol, soit environ 1,63 % de sa population totale, le Sénégal s'affirme comme l'un des piliers incontournables de l'institutionnalisation de l'espagnol langue étrangère (ELE) en Afrique de l'Ouest.



C'est ce que révèle l'ouvrage collectif « El español en África subsahariana », publié sous l'égide de l'Instituto Cervantes et de Casa África.



L'immense majorité de ces effectifs se concentre au sein de l'enseignement secondaire public, qui comptabilise « plus de 250 000 inscrits ». Ce chiffre témoigne d'un ancrage institutionnel particulièrement « solide et pérenne » dans le paysage éducatif du pays.



Cette position stratégique a connu une consécration majeure avec « l'ouverture à Dakar en 2021 du tout premier centre de l'Instituto Cervantes en Afrique subsaharienne ». Véritable tête de pont pour l'ensemble de la sous-région, cette structure coordonne l'action culturelle et pédagogique de l'Espagne.



Sur le plan académique, le pays se distingue par l'excellence de sa formation supérieure, à l'image de « l'Université Gaston Berger », reconnue pour la qualité de ses diplômés en études hispaniques.



Porté par des liens historiques étroits notamment via « sa proximité culturelle et géographique avec les îles Canaries » , le Sénégal démontre que le rayonnement de la langue espagnole repose sur « des bases académiques et humaines hautement structurées