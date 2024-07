Kébémer : Quatre (4) candidats envoyés en prison pour fraude à l’examen du bac

Quatre candidats au baccalauréat ont été arrêtés par la police de Kébémer (ville du nord-ouest du Sénégal) durant les épreuves du second tour. Poursuivis pour fraude à un examen, ils ont été envoyés hier vendredi, en prison à Louga.



Alors que les autorités scolaires de la région de Louga (nord-ouest) n'ont pas encore fini de s'indigner du comportement des huit (8) candidats au Baccalauréat arrêtés par la Brigade de gendarmerie de Dahra Djolof (ville du nord-ouest), un cas similaire a secoué la ville de Kébémer.



Quatre candidats au premier diplôme universitaire ont été pris pour fraude à un examen durant les épreuves du second tour. Cette affaire diligentée par les éléments du commissariat urbain de Kébémer, les quatre potaches ont été interceptés séparément.



D'après le journal l’Observateur, deux parmi eux ont été pris en détention de leurs téléphones portables qu'ils avaient dissimulés sous leurs habits. Une autre candidate qui portait une montre connectée à partir d'un téléphone portable a été elle aussi surprise par les surveillants au moment où elle s'y attendait le moins.



Cette liste s'est allongée avec l'interpellation d'un quatrième candidat. Il se susurre qu'un cinquième potache est sur la ligne de mire des limiers, lesquels ont entendu les malheureux candidats sur Procès-verbal, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Le quarté composé de deux filles et deux garçons, a été déféré vendredi, au parquet de Louga. À l'issue de leur face-à-face avec le Maître des poursuites, ils ont été envoyés en prison. Ils seront jugés mercredi 24 juillet prochain.