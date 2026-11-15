Kédougou : l’AJS plaide pour la pérennisation de la Boutique de droit

L’Association des juristes du Sénégal (AJS), en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a lancé, le 13 octobre 2026, à Salémata une campagne de plaidoyer pour la pérennisation de la Boutique de droit de Kédougou.



« Nous sommes à Salémata pour la campagne qui va combiner des audiences publiques de plaidoyer, des rencontres de concertation, des activités communautaires de sensibilisation, des consultations juridiques de proximité, un forum multi-acteur ainsi qu’un panel de plaidoyer », a déclaré Sido Diallo, coordinatrice générale des Boutiques de droit de l’AJS.



Financée par l’Union européenne dans le cadre du projet « Sen résilience », la campagne vise à assurer la continuité des services de la Boutique de droit au-delà du projet « Sen résilience 2 ».



Créées en 2008, les Boutiques de droit sont des centres d’écoute, de conseil et d’assistance juridico-judiciaire. Selon Sido Diallo, la Boutique de droit de Kédougou a enregistré 556 consultations juridiques, dont 128 nouveaux cas et 428 suivis de cas. Les consultations ont porté sur l’information juridique (508), l’orientation, la médiation, l’assistance judiciaire et l’accompagnement psychosocial.



Le droit de la famille représente 36,84 % des consultations. Les dossiers de violences sexuelles représentent 16,15 %, les violences économiques 11,80 %, les violences physiques 11,43 % et les violences psychologiques 11,25 %.



La Boutique de droit a également formé 150 parajuristes à Kédougou et plus de 180 à Tambacounda.



Une randonnée pédestre de sensibilisation, avec environ 150 participants, est prévue dimanche à Kédougou. Elle réunira notamment les forces de défense et de sécurité, le personnel médical, les parajuristes, les représentants de l’État et les organisations communautaires.



Selon l’APS, l’AJS effectuera, ce lundi, une visite de solidarité et de sensibilisation auprès des femmes détenues pour promouvoir leurs droits et leur accès à l’information juridique. Une rencontre avec l’administration pénitentiaire est également prévue.