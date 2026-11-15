Chavirement d’une pirogue à Matam : deux morts et quatre rescapés à Kobilo

Deux personnes ont perdu la vie dans le chavirement d’une pirogue survenu samedi, peu avant l’après-midi, à Kobilo, dans la région de Matam. Quatre autres personnes ont été secourues et prises en charge au poste de santé de la localité.



Le drame s’est produit à Kobilo. Selon une source sécuritaire citée par l’APS, les quatre rescapés ont été évacués au poste de santé de la localité, tandis que les corps des deux victimes ont été acheminés au district sanitaire de Thilogne.



La gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, selon l'APS.

