Kédougou : le ministre de l’Éducation nationale présente ses condoléances après le décès d'un professeur dans un accident de moto

La communauté éducative de Kédougou est en deuil. M. Amédé Agolo Nyafouna, professeur d’anglais au Lycée de Saraya, a tragiquement perdu la vie dans un accident de moto survenu le samedi 25 mai 2025.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le ministre de l’Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé « ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses collègues, à ses élèves, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative de Saraya, de l’Académie de Kédougou et de la région de Ziguinchor, d’où était originaire l’enseignant. »



Le ministre s’est incliné devant la mémoire d’un « enseignant engagé », saluant « le professionnalisme et le sens du devoir » de M. Nyafouna, qui, selon lui, « resteront une source d’inspiration ». M. Guirassy a également lancé un appel à la vigilance sur les routes, rappelant que « la sécurité routière est l’affaire de tous ».