Kédougou : trois enfants, âgés de 8 ans, morts noyés

Les populations du Dantila (localité située dans la commune de Madina Baffé dans le département de Saraya au Kédougou) sont affectées par la disparition de trois de leurs enfants. Ces derniers sont morts noyés à Sakadora mardi. Sur les neuf enfants qui s’étaient rendus au fleuve de Sakadora à quelques deux cent mètres dudit village pour une partie de baignade, les trois tous âgés de huit ans ont perdu la vie par noyade.



Les faits se sont déroulés aux environs de 16 heures. « Comme à l’accoutumée, les enfants se rendaient régulièrement dans ce fleuve pour se baigner. Hier ils étaient au nombre de neuf. Au cours de cette séance de nage, un des jeunes âgé de onze est allé un peu plus loin dans les eaux. Les trois parmi les huit autres l’ont suivi. A un moment donné, ils ne pouvaient plus continuer à nager. Le rescapé qui s’est confié à nous a soutenu qu’il a tenté les sauver en compagnie de ses camarades mais en vain », a confié Moctar Tandian un habitant de la localité.



Alertés, les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Les dépouilles ont été évacuées et au centre de santé de Saraya.