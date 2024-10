Kédougou : un orpailleur dépouillé de 2 kg d'or d'une valeur de 90 millions, deux individus arrêtés

Deux membres d'un gang, ayant dépouillés le riche commerçant Alfousseynou Lah de 2 kilogrammes d'or, ont été arrêtés après plusieurs jours de cavale. Il s'agit de deux ressortissants guinéens, dont un membre de la bande et son receleur.



Les faits remontent au mois de septembre dernier, lorsque Alfousseynou Lah, un influent commerçant d'or établi à Douta dans la commune de Khossanto, se rendait à Kédougou à bord de son véhicule. À la sortie du village, il a été stoppé par une barricade, alors qu'une moto avec deux individus le suivait de près, informe L'Observateur.



Le commerçant a été maîtrisé par un membre du gang, armé d'un calibre 12, tandis que les autres complices brandissaient des bâtons. Subissant violences et actes de torture, il a été contraint de remettre aux malfaiteurs ses 2 kilogrammes d'or, d'une valeur estimée à 60 millions de FCFA, ainsi que d'autres biens précieux.



L'enquête, menée par les éléments de la section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda, a permis l'arrestation, le 17 octobre dernier, de M.L.S, l’un des assaillants, et de son receleur, M.O.S, tous deux établis dans le village aurifère de Douta. Les investigations se poursuivent pour capturer le reste de la bande encore en fuite.