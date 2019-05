Kenya: 14 cadavres découverts dans des rivières de Nairobi

L’horreur absolue. Voilà ce que découvrent au fur et à mesure des semaines les équipes de nettoyages des rivières de Nairobi. Vendredi dernier, c’est le corps d’un garçon de 8 ans, étranglé, qui a été retrouvé abandonné aux abords de la rivière. Quelques jours auparavant, deux bébés jumeaux gisaient inanimés dans un sac plastique.



En tout, les corps de 8 bébés, un enfant et 5 adultes ont ainsi été retrouvés depuis le début de l’année dans la Nairobi River et ses affluents.



Des découvertes macabres lors des opérations de nettoyages menées par des jeunes du comté. Un nombre de corps inquiétant, déclarent les autorités. Pour l’expliquer, une association environnementale dénonce les cliniques illégales pratiquant l’avortement. Certains des bébés retrouvés étant des fœtus.



D’autres bébés semblent avoir été jetés après être leur naissance, souligne une autre organisation qui se charge désormais d’enterrer certains des petits corps.



Mike Sonko, gouverneur de Nairobi, a demandé à la police d’enquêter sur ces cas afin de découvrir, déclare-t-il, « qui sont les gens derrière ces meurtres insensés. »