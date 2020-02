Kenya: disparition de l'ancien président Daniel arap Moi

« Notre nation et notre continent ont été immensément bénis par le dévouement et le service du défunt Mzee Moi, qui a passé presque toute sa vie d'adulte au service du Kenya et de l'Afrique », dit un communiqué du président kényan, Uhuru Kenyatta. Un deuil national sera observé jusqu'à ses funérailles dont la date n'a été communiquée, précise encore le communiqué.