Kenya: les chauffeurs routiers tanzaniens bloqués ont subi des traitements inhumains

Les camions de marchandises reprennent bel et bien leurs allers-retours entre le Kenya et la Tanzanie. Mais désormais, les chauffeurs seront soumis à un test de Covid-19 avant d’entamer leur périple vers le pays voisin. Un maximum de 3 personnes sera autorisé à bord du véhicule.



Ces mesures doivent empêcher la circulation du virus au-delà des frontières alors que des dizaines de chauffeurs tanzaniens sont chaque jour testés positifs au Covid-19 et renvoyés dans leur pays par les autorités kényanes. Des chiffres qui font la Une de l’actualité. À partir de maintenant, la nationalité des malades ne pourra plus être divulguée publiquement.



Coincés dans des files d'attente interminables



Car les chauffeurs tanzaniens sont de plus en plus stigmatisés et se disent humiliés. Les médias kényans dénoncent également les traitements inhumains qu’ils subissent, coincés de longues heures dans leurs camions dans des files d’attente interminables aux postes frontières.



Ces nouvelles mesures devraient apaiser les tensions entre les deux voisins qu'oppose la gestion de la crise du Covid-19. Au Kenya, un confinement partiel a été adopté dès la fin du mois de mars. En Tanzanie, le président Magufuli s’en remet à Dieu pour protéger sa population et invite déjà les touristes à revenir.