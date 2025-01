Khaby Lame devient ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF pour défendre les droits des enfants

La star italo-sénégalaise Khaby Lame a rejoint l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) en tant qu’ambassadeur de bonne volonté. L'annonce a été faite par Gilles Fagninou, Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.



« L'authenticité de Khaby et son engagement font de lui un Ambassadeur extraordinaire pour les enfants par le biais de sa plateforme mondiale qui touche plus de 240 millions de personnes. Il défendra le droit des enfants, le droit de tous les enfants », a déclaré Gilles Fagninou ce vendredi à Dakar, lors d'une rencontre avec le célèbre créateur de contenu.



Le responsable de l'UNICEF a salué l'engagement du célèbre TikTokeur d'origine sénégalaise



« Khaby, bienvenu dans la famille. Vous êtes désormais l'un des 26 ambassadeurs de bonne volonté qui nous ont rejoint depuis la création de l'UNICEF. Votre message, selon lequel chaque enfant mérite les choses simples de la vie, fait parfaitement écho avec notre vision. Merci, Khaby, de nous avoir rejoint », a-t-il ajouté.



Le créateur de contenu mondial Khaby Lame s'séjourne actuellement dans son Sénégal natal pour découvrir les programmes de l'UNICEF en faveur des enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection et du changement climatique.