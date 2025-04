Khady Diène Gaye au congrès du RIS : « J’ai pleuré pour Gaza »

Présidant la cérémonie officielle, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a déploré ce qui se passe en Palestine. Très émue face aux images diffusées sur la situation dans la bande de Gaza, elle a déclaré : « J’ai pleuré dans mon cœur à cause de ce que j’ai eu à voir de ce qui se passe dans la bande de Gaza en Palestine. Il est temps que nous, les pays musulmans, qu’on se regroupe et qu’on fasse le nécessaire pour essayer de remédier à cette situation. »



La ministre a exprimé sa confiance dans les nouvelles autorités pour soutenir les Palestiniens. « Le Président Bassirou Diomaye Faye nous soutiendra, il l’a toujours affirmé, de même que le Premier ministre Ousmane Sonko. » Elle a particulièrement insisté sur l’ampleur du drame humain. « Quand les images sont passées, on a vu que la majorité des victimes sont des enfants… cela fait très mal. » Appelant à une mobilisation globale, elle a estimé que : « ce qui se passe en Palestine doit amener toutes les nations à s’unir pour combattre ce fléau qui se déroule depuis 1948. »



La ministre a également salué les efforts du RIS dans l’éducation et la promotion des valeurs. « J’ai vu le travail du Rassemblement islamique et les efforts qu’ils font à travers les valeurs et les orientations qu’ils prônent. Ils sont en parfaite adéquation avec le référentiel mis en place par le gouvernement afin de transformer le Sénégal. »





Elle a souligné le rôle crucial de la jeunesse dans ce processus de transformation : « Un jeune qu’on peut former pour qu’il ait du civisme, de la citoyenneté, est essentiel à la construction du Sénégal. » Selon elle, « la politique, c’est le développement, et cette politique-là, le régime est en train de la dérouler. » La ministre a également insisté sur le retour aux valeurs : « Il faut retourner vers les valeurs islamiques. Si nous, les pays musulmans, faisons bloc, nous pourrons asseoir une bonne gouvernance, de l’éthique et de la morale. »



Et de conclure avec un message adressé à la jeunesse : « L’avenir du Sénégal est entre vos mains. Qu’on retourne vers nos traditions religieuses et vers nos valeurs culturelles et ancestrales. »





Le RIS al Wahda appelle à l’unité et à la justice





Pour le Dr Koutoubo Gassama, président du comité préparatoire du congrès, l’événement était à la fois un moment de renouvellement interne et de réflexion stratégique. « Il s’agissait de renouveler les instances, mais aussi de procéder à une introspection large par rapport à la situation du pays et du monde. »



S’exprimant sur la situation en Palestine, Dr Gassama a été catégorique. « C’est un génocide. Il y a une responsabilité collective, et nous appelons à l’unité du monde musulman et de tous les humanistes pour soutenir le peuple palestinien. »



Il a également exprimé l’adhésion du mouvement à l’agenda gouvernemental : « L’agenda de transformation systémique du Sénégal est un bon programme que nous soutenons. Mais le développement ne se fera pas sans engagement individuel, sans esprit de sacrifice. » Dr Gassama a enfin appelé à une prise de conscience face aux dérives numériques : « Il y a tout un programme de formation pour mieux conscientiser nos membres. Les dérives des réseaux sociaux doivent être traitées dans le respect de la présomption d’innocence, mais avec justice et équité. »





Des résolutions fortes adoptées



Le congrès s’est achevé sur l’adoption de résolutions majeures, parmi lesquelles « la condamnation du « massacre génocidaire » à Gaza et un appel à la création d’un État palestinien viable. le soutien à la paix au Soudan et appel à l’unité africaine face aux défis sécuritaires et économiques. Un appel à la régulation des réseaux sociaux pour préserver la vie privée, la dignité et les croyances des citoyens, la promotion de la souveraineté nationale, notamment à travers la nationalisation de secteurs stratégiques. Une invitation à un retour aux valeurs culturelles, religieuses et morales, dans la ligne de la vision portée par les nouvelles autorités. Et l’appel à l’unité des musulmans sénégalais et au renforcement de la dynamique unitaire des organisations islamiques. »