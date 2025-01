Khady Diène Gaye sur le paiement des primes : "les virements sont désormais effectués depuis le Trésor public"

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé une réforme dans le processus de versement des primes aux sportifs, avec désormais des virements effectués directement depuis le Trésor public.



« Auparavant, les paiements dans ce département se faisaient sous forme de déplacements avec des espèces sonnantes et trébuchantes. J’ai donc proposé que désormais, le versement des primes se fasse directement à partir du Trésor public », a déclaré Khady Diène Gaye sur Wiwsport.



Pour le football, dit-elle, cela ne posait aucun problème. « Dès qu’on leur a expliqué, tous les joueurs ont fourni leurs numéros de compte, et les virements sont désormais effectués directement depuis le Trésor public. L’argent ne passe plus par nos services », a précisé la ministre des Sports, qui annonce que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Jub Jubbal Jubanti ».